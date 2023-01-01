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المقاومة تُطلق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

الخميس 06 أبريل 2023 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة تُطلق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة



غزة/سما/

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فجر اليوم الخميس 6 ابريل 2023، رشقة صاروخية تجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمعتكفين فيه، واستهداف عدة أماكن في القطاع بصواريخ الطائرات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سبعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف والنقب الغربي بـ "رشقتين صاروخيتين".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "تم رصد إطلاق 7 صواريخ أرض-جو، انفجرت 5 منها في أجواء الغلاف و2 باتجاه البحر،لم يتم تفعيل أي صواريخ اعتراضية".

وكانت، وسائل الإعلام العبرية ذكرت فجر اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوت قرب مدينة أوفاكيم بالداخل المحتل التي تبعد حوالي 35 كم عن غزة.

وقال هاليل روزين مراسل القناة 14 العبرية: إنه تم رصد إطلاق 7 صواريخ من غزة جيث دوت صافرات الإنذار في بلدتي "فتيش" و"رنان" قرب مدينة أوفاكيم بالداخل المحتل والتي تبعد حوالي 40 كم عن قطاع غزة.

وبحسب المصادر العبرية، دوت صافرات الإنذار مجدداً في منطقتي "دوروت" و"حفات شيكميم" في النقب الغربي.

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