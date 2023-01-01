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مالية غزة تفعل خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من مستحقات الموظفين غداً

الأربعاء 05 أبريل 2023 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تفعل خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من مستحقات الموظفين غداً



غزة / سما/

فعّلت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 5 ابريل 2023، خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من مستحقات الموظفين.

وبيّنت الهيئة، في تصريح صحفي أن دفع الزكاة يكون عن عدد أفراد الأسرة، موضحة أن قيمة زكاة الفطر هذا العام 2023 حسب دار الإفتاء هي 10 شواكل.

وأشارت إلى إن الخدمة تبدأ من صباح يوم الخميس 2023/4/6، وحتى نهاية يوم الثلاثاء 2023/4/11.

ونوهت إلى أنه سيتم تفعيل الرابط الالكتروني للخدمة عبر التسجيل الموحد بالحاسوب الحكومي يوم غد الخميس.

وقدرت دار الإفتاء الفلسطينية صدقة الفطر لهذا العام 1444 -2023، بـ 10 شواكل، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (10 شواكل)، ونصاب زكاة المال بـ(3700 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلي عند تقديره.

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