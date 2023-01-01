بحماية شرطة الاحتلال ..المستوطنون يبدأون اقتحام المسجد الأقصى بعيد "الفصح اليهودي"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، تضم كل واحدة منها 50 مستوطنا، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

وكانت، قوات الاحتلال اقتحمت مجددا، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، واجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرتها عنوة، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.