جيش الاحتلال يقصف عدة مواقع للمقاومة بقطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عدة مواقع تابعة للمقاومة وأراضٍ زراعية في جنوب ووسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأغارت طائرات الاحتلال، على موقع "عرين" التابع للمقاومة في مخيم النصيرات وسط القطاع، بثلاثة صواريخ على الأقل، كما قصفت موقع عين جالوت التابع للمقاومة غربي محافظة خانيونس.

وأطلقت الطائرات المروحية، عدداً من الصواريخ، تجاه موقع "ابو جراد" جنوب قطاع غزة، فيما قصفت الطائرات الحربية موقع "بدر" جنوب غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال نقطة لقوات حماة الثغور شرق الفخاري في خانيونس جنوب القطاع بعدد من القذائف، فيما فتحت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مراصد حماة الثغور شمال غرب مدينة بيت لاهيا.

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق النار من مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال، في شمال وجنوب القطاع.

وأطلقت عدة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة، رداً على الجرائم التي تنفذها الاحتلال بحق المقدسيين في المسجد الأقصى المبارك.