قائد الجهاد الاسلامي : شعبنا يجب أن يكون حاضراً للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة

القدس المحتلة/سما/

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديداً جديّاً على مقدساتنا.

وأضاف النخالة في تصريح صحفي فجر اليوم الاربعاء: "على الشعب الفلسطيني أن يكون حاضراً بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة".



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بأعداد كبيرة، في محاولة لإخراج المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى من جهة باب المغاربة، وتمركزت هناك سعيًا لإخراج المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي في المسجد.

وذكرت المصادر أن عدد المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي بلغ نحو 2000 فلسطينيًا، كانوا قد أغلقوا على أنفسهم بوابات المصلى لمنع محاولات الاحتلال طردهم بالقوة.

وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تجاه المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي عبر نوافذه، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة.

وأضافت أن جنود الاحتلال أقدموا على تحطيم باب العيادة الموصل للمصلى القبلي، قبل أن يتم اقتحامه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان المتواجدين في ساحات الأقصى، واعتقلت ٣ شبان بعد إخراجهم عنوة من الأقصى، ولا تزال تواصل محاولتها إفراغ المسجد من المعتكفين.