  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قائد الجهاد الاسلامي : شعبنا يجب أن يكون حاضراً للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة

الأربعاء 05 أبريل 2023 02:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الجهاد الاسلامي : شعبنا يجب أن يكون حاضراً للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة



القدس المحتلة/سما/

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديداً جديّاً على مقدساتنا.

وأضاف النخالة في تصريح صحفي فجر اليوم الاربعاء: "على الشعب الفلسطيني أن يكون حاضراً بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة".
 

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بأعداد كبيرة، في محاولة لإخراج المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى من جهة باب المغاربة، وتمركزت هناك سعيًا لإخراج المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي في المسجد.

وذكرت المصادر أن عدد المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي بلغ نحو 2000 فلسطينيًا، كانوا قد أغلقوا على أنفسهم بوابات المصلى لمنع محاولات الاحتلال طردهم بالقوة.

وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تجاه المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي عبر نوافذه، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة.

وأضافت أن جنود الاحتلال أقدموا على تحطيم باب العيادة الموصل للمصلى القبلي، قبل أن يتم اقتحامه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان المتواجدين في ساحات الأقصى، واعتقلت ٣ شبان بعد إخراجهم عنوة من الأقصى، ولا تزال تواصل محاولتها إفراغ المسجد من المعتكفين.

الأكثر قراءة اليوم

من هي منفذة التفجير في سان بطرسبرغ؟

باراك يعترف بامتلاك "إسرائيل" أسلحة نووية

تفاصيل جديدة عن عملية طعن جنديين إسرائيليين في تل أبيب

العالم الهولندي يتوقع زلازل قوية خلال الأسبوع الجاري

هآرتس: "لماذا تتواصل الاحتجاجات في "إسرائيل"؟..

اسرائيل: إرسال المُسيَّرة يؤكِّد جرأة إيران وسعيها لحربٍ شامِلةٍ وهو ما أبقى غالانت في منصبه

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مئات الاصابات داخل المسجد الاقصى واندلاع حريق بالمصلى القبلي ..

الجهاد الاسلامي: المقاومة ليست بعيدة عما يحدث في المسجد الأقصى ومعركة سيف القدس كانت للدفاع عنه

2023-03-27t171342z_1238741991_rc2h20apkx0y_rtrmadp_3_israel-politics-judiciary-protests-768x512

هآرتس: "لماذا تتواصل الاحتجاجات في "إسرائيل"؟..

2cadba71-0dae-4e49-bc2b-11fe99275760-4791ed90-7a43-438b-993b-644d4462988c

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارين لصالح فلسطين

image_processing20230404-2769406-q5nmdr

تفاصيل جديدة عن عملية طعن جنديين إسرائيليين في تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم