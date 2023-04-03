  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

تيم حسن يدمي القلوب في بكائه على وفاة شقيقته

الثلاثاء 04 أبريل 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيم حسن يدمي القلوب في بكائه على وفاة شقيقته



وكالات / سما /

اثار الفنان السوري تيم حسن جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دخوله بموجة بكاء كبيرة عقب وفاة شقيقته عفراء.

وفي التفاصيل، تصدر مشهد بكاء عاصي الزند وهو الممثل السوري تيم حسن في مسلسل الزند الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك بعد وفاة شقيقته عفراء التي تجسد شخصيتها الفنانة نانسي خوري بسبب مرض مصابة به.

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع هذا المشهد الحزين اذا جاءت التعليقات “عاصي وعفرا بالخط الحلو يا خيتي خطيتي .. عفرا وين دربك ياخيتي وين رحتي خطيتي.. أنا العاصي الضايع بدونك يا خيتي خطيتي.. و حق المولى لمشّي الدّم من الشام لحلب”

وايضا قال البعض الاخر “يالله عهالمشهد و عن الوجع بهالمشهد ” و ايضا اضاف البعض الاخر “عاصي الزند” تخطى “جبل” بأشواط وهيدا كان التحدي إله انو يقدر يتفوق على جبل.. تيم حسن متجدد متألق بيمسك الشخصية لدرجة بتنسى إنه تمثيل.. بيختار نصه وبيمسك الأداء بحرفية استثنائية، ملك الشاشة بين أبناء جيله بدون أدنى منازع وحتماً هو رقم صعب حتى بين عمالة الدراما”

 

 

#تيم حسن #وفاة #عفراء #الزند #مسلسل الزند

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق صواريخ أرض- جو تجاه طيران الاحتلال في سماء غزة

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"

من هي منفذة التفجير في سان بطرسبرغ؟

يديعوت: المشروع الاستراتيجي لإيران وحزب الله يخرج من الظل

في أوّل ظهور لهما معا منذ الإقالة: جولة ميدانيّة مشتركة لنتنياهو وغالانت

موقع عبري: واشنطن تبحث تخفيف بعض العقوبات على إيران.. هذا هو المقابل..

للمرة التاسعة.. بنك "إسرائيل" يرفع سعر الفائدة ويحذر من مخاطر على الاقتصاد

الأخبار الرئيسية

الاونروا تدعو "اتحاد الموظفين" بالضفة لفتح عياداتها لاستقبال المرضى والحالات الخطرة

20230404121715

هجوم سيبراني يعطّل مواقع الجامعات الإسرائيلية.. "بسبب أفعالهم بفلسطين"

20230404103548

إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن قرب ريشون لتسيون و اعتقال المنفذ

image_processing20230404-2769406-m741ul

يديعوت : إطلاق النار من جنين أمس آثار الرعب في أوساط المستوطنين

photo_2023-04-03_19-49-03

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": حان الوقت لإعادة الأسرى الإسرائيليين من "قبضة حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم