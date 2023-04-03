تيم حسن يدمي القلوب في بكائه على وفاة شقيقته

وكالات / سما /

اثار الفنان السوري تيم حسن جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دخوله بموجة بكاء كبيرة عقب وفاة شقيقته عفراء.

وفي التفاصيل، تصدر مشهد بكاء عاصي الزند وهو الممثل السوري تيم حسن في مسلسل الزند الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك بعد وفاة شقيقته عفراء التي تجسد شخصيتها الفنانة نانسي خوري بسبب مرض مصابة به.

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع هذا المشهد الحزين اذا جاءت التعليقات “عاصي وعفرا بالخط الحلو يا خيتي خطيتي .. عفرا وين دربك ياخيتي وين رحتي خطيتي.. أنا العاصي الضايع بدونك يا خيتي خطيتي.. و حق المولى لمشّي الدّم من الشام لحلب”

وايضا قال البعض الاخر “يالله عهالمشهد و عن الوجع بهالمشهد ” و ايضا اضاف البعض الاخر “عاصي الزند” تخطى “جبل” بأشواط وهيدا كان التحدي إله انو يقدر يتفوق على جبل.. تيم حسن متجدد متألق بيمسك الشخصية لدرجة بتنسى إنه تمثيل.. بيختار نصه وبيمسك الأداء بحرفية استثنائية، ملك الشاشة بين أبناء جيله بدون أدنى منازع وحتماً هو رقم صعب حتى بين عمالة الدراما”