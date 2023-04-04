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فيلم Creed يحقق 252 مليون دولار عالميًا منذ مارس الماضي

الثلاثاء 04 أبريل 2023 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم Creed يحقق 252 مليون دولار عالميًا منذ مارس الماضي



وكالات / سما /

حقق الجزء الثالث من فيلم Creed الذى يقوم ببطولته النجم العالمي مايكل بي جوردون، إيرادات وصلت إلى 252 مليونًا و672 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ يوم 3 مارس الماضى، العمل من إنتاج شركة  United Artists Releasing.

وأنقسمت إيرادات الجزء الثالث من فيلم Creed بين 144 مليونا و972 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و107 ملايين و700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و56 دقيقة.

بدأ عرض الفيلم في 3 مارس الماضي بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه استكمالاً للأجزاء السابقة، مع غياب النجم العالمي سيلفستر ستالون، حول أدونيس الذي كان مزدهرًا في حياته المهنية والعائلية ، ولكن عندما يظهر صديق الطفولة ومعجزة الملاكمة السابقة إلى السطح، تكون المواجهة أكثر من مجرد قتال.

وفى تصريحاته سابقة أكد ستالون أنه لن يظهر فى الجزء الثالث من فيلم Creed، حيث قال النجم لصحيفة The Hollywood Reporter  إنه لن يشارك فى الجزء الثالث، ولن يكشف عن أى تفسير أو تفاصيل لعدم مشاركته، والفيلم من إخراج النجم مايكل بي جوردان.

تدور أحداث الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بى جوردان نحو صدام لا مفر منه مع ابن المصارع الروسى إيفان دراجو، الذى قتل داخل الحلبة فى فيلم Rocky IV، من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير، سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.

#فيلم Creed #الايرادات

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