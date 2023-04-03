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بيريز يشعل حماس بنزيما قبل الكلاسيكو بتصرف مثير

الثلاثاء 04 أبريل 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيريز يشعل حماس بنزيما قبل الكلاسيكو بتصرف مثير



وكالات / سما /

أشعل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، حماس مهاجم الفريق، كريم بنزيما، قبيل مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، مساء الأربعاء المقبل، في ملعب الكامب نو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

النادي الملكي خسر في نفس الملعب في آخر كلاسيكو، بالدوري المحلي، بهدفين لهدف، ما جعل الفارق في صدارة جدول الليجا يتسع لمصلحة البارسا، مع خسارة الميرينجي في ميدانه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

واستعد الريال لملاقاة البارسا من خلال سحق فريق بلد الوليد بنصف دستة أهداف دون رد، مع الرأفة، في الليجا، مساء الأحد، بعد مردود مميز من كريم بنزيما الذي تكفل بتسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” بمفرده.

شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية كشفت النقاب عما فعله فلورنتينو بيريز عقب صافرة النهاية، حيث ذهب إلى غرفة ملابس الفريق ووجه التهنئة للفريق على الفوز الكاسح والأداء المميز.

وتحدث بيريز مع بنزيما، وقال له أنه لو لعب بهذا المستوى في الكامب نو ضد برشلونة، مع تسجيله الأهداف، سيفوز الريال في الكلاسيكو ويتأهل لنهائي الكأس على حساب البارسا، مؤكداً أن الفريق الملكي يمكنه القيام بذلك بالفعل.

#كريم بنزيما #برشلونة #ريال مدريد #كأس الملك

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