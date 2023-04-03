يديعوت : إطلاق النار من جنين أمس آثار الرعب في أوساط المستوطنين

رام الله / سما /

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الثلاثاء، إن عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس، من الجدار الفاصل مع جنين تجاه كيبوتس معاليه جلبوع، أثار حالة من الرعب في أوساط المستوطنين الذين يقطنون في الكيبوتس الهادئ.

ويقع الكيبوتس داخل أراضي الخط الأخضر، وتبعد المنازل التي تعرضت لأضرار طفيفة جراء عملية إطلاق النار، نحو 800 متر عن الجدار الفاصل الذي تم إطلاق النار منه.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الكيبوتس لإطلاق نار من اتجاه الجدار الفاصل.

وأشارت إلى أن المنازل التي تعرضت لأضرار تم بناؤها حديثًا، مشيرةً إلى أنه لم تقع أي إصابات لأن سكان الكيبوتس كانوا يتجهزون للاحتفال بما يسمى "عيد الفصح".