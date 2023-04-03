كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق صواريخ أرض- جو تجاه طيران الاحتلال في سماء غزة

غزة/سما/

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مشاهد من استهدافها صباح اليوم الاثنين، لطيران الاحتلال الحربي بعدد من صواريخ أرض - جو، وذلك ردًا على استهداف الاحتلال لطائرة مسيّرة من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة أثناء قيامها بمهمة تدريبية.



وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: "أثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع لكتائب القسام صباح اليوم الاثنين 12 رمضان 1444هــ الموافق 03/04/2023م قام الطيران الحربي الصهيوني باستهداف طائرة مسيرة للقسام من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة، فردت الدفاعات الجوية للقسام على الفور باستهداف الطيران المغير بعدد من صواريخ أرض - جو".

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، توثيقًا لحظة إعتراضه، صباح اليوم الإثنين، لطائرة مسيرة تتبع للقسام في أجواء مدينة رفح جنوب قطاع غزة



وفي التفاصيل، أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة (بدون طيار)، خلال تحليقها في سماء قطاع غزة المحاصر.



وأصدر جيش الاحتلال بيانا، قال فيه إن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو “اعترضت مُسيّرة مجهولة في سماء قطاع غزة”.



وأشار إلى أنه تم رصد المسيرة في سماء قطاع غزة، حيث جرى تعقبها من قبل وحدة التحكم التابعة لسلاح الجو حتى تم اعتراضها.



ووفق جيش الاحتلال، فإن هذه المسيرة لم تكن لحظة اعتراضها عبرت الحدود، ولم تكن تشكل أي تهديد في أي مرحلة.