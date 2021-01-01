هبة الكرامة: تسريح معتقل وتمديد اعتقال آخرين وحكم بالسجن والعمل لشابين..

اللد/سما/

أطلقت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" اليوم، الإثنين، سراح الشاب أدهم شعبان (22 عاما) من مدينة اللد، بشروط مقيدة، والذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية على خلفية المشاركة في أحداث هبة الكرامة، في آذار/ مارس 2021.



وفرضت المحكمة على شعبان تقييدات لمدة شهر منذ اليوم، وهي الحبس المنزلي الجزئي لمدة 4 ساعات خلال الليل، منذ الساعة 12 ليلا وحتى الرابعة فجرا.

وجاء تسريح شعبان بعد 35 يوما في الاعتقال، وتمديد اعتقاله 6 مرات، إذ خضع للتحقيق في جهاز الأمن العام (الشاباك). ومنع من الالتقاء بمحام لغاية اليوم 18 يوما من اعتقاله.

وقال المحامي تيسير شعبان، إن "المخابرات أرادت بهذا الاعتقال التعسفي الضغط على أدهم، لأنها لم تملك أي دليل ضده، ولذلك قبع في غرف المخابرات وليس غرف التحقيق التابعة للشرطة".

وأضاف أن "35 يوما هي المدة المسموحة قانونيا لاعتقال فيها أي شخص، وهي مدة قياسية. وغالبا في مثل هذه الحالات يكون الاعتقال مبنيا على معلومات استخباراتية فقط".

وفي وقت لاحق، مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اعتقال الشابين وليد وعبد الله شعبان من مدينة اللد على خلفية هبة الكرامة.

وتم تمديد اعتقال وليد شعبان لغاية يوم الأربعاء المقبل، وتمديد اعتقال عبد الله شعبان لغاية يوم الأحد المقبل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت شعبان مطلع آذار/ مارس الماضي للمرة الثالثة، بزعم مشاركته في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، إذ قضى 6 شهور داخل السجن بعد إبرام صفقة ادعاء بين طاقم الدفاع والنيابة العامة.

وفرضت محكمة الصلح في حيفا اليوم، الإثنين، حكما بالسجن لمدة 7 شهور على الشاب بلال صبحي مناع من بلدة مجد الكروم على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، وأضيف على الحكم 4 شهور سجن فعلي أخرى مرتبطة بملف آخر كان مع وقف التنفيذ.

ونسبت النيابة العامة إلى الشاب عدة تهم بينها المشاركة في "أعمال شغب ومحاولة الاعتداء على عناصر شرطة في ظروف خطيرة".

وفي الملف نفسه، أصدرت المحكمة حكما بالعمل لصالح الجمهور لمدة 7 شهور على الشاب إبراهيم بسام كريّم على خلفية هبة الكرامة.

والأسبوع الماضي، فرضت المحكمة حكما بالعمل لصالح الجمهور لمدة 7 شهور على الشبان سامح إسماعيل من مجد الكروم وقاسم خلايلة وعلي خلايلة من مدينة سخنين على خلفية هبة الكرامة.

وقال المحامي، حسين مناع، الموكل بالدفاع عن الشاب بلال مناع، إن "المحكمة فرضت حكما بالسجن لمدة 7 شهور على موكلي على خلفية أحداث هبة الكرامة، بالإضافة إلى 4 شهور أخرى مرتبطة بملفات أخرى كان قد حكم فيها بالسجن مع وقف تنفيذ".



وأضاف أن "موكلي كان طوال الفترة الماضية خارج السجن، وعليه فإنه سيقوم بتسليم نفسه من أجل قضاء الحكم لمدة 11 شهرا، علمًا أنني سأقدم استئنافا إلى المحكمة المركزية في محاولة لأن يقتصر الحكم على 7 شهور فقط".

وختم مناع بالقول إنني "قدمت طلبا للمحكمة من أجل تحويل الحكم بالسجن الفعلي إلى العمل لصالح الجمهور، إلا أن المحكمة رفضت ذلك كونه يتعدى المدة القانونية القصوى لذلك والبالغة 9 شهور".

عرب48