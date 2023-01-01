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بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

الإثنين 03 أبريل 2023 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء 4 مارس 2023.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (13/2023)، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

ونوهت إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (13/2023): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

#معبر رفح #السفر عبر معبر رفح

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