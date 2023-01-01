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استشهاد شابين برصاص الاحتلال واعتقال مطلوبين خلال عملية عسكرية واسعة في نابلس

الإثنين 03 أبريل 2023 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شابين برصاص الاحتلال واعتقال مطلوبين خلال عملية عسكرية واسعة في نابلس



رام الله / سما /

استشهد شابين  صباح الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام واسع نفذته وسط نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد محمد الحلاق القاطوني من سكان مخيم العين، ومحمد أبو بكر مرافق نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، برصاص الاحتلال في نابلس.
الشهيد محمد الحلاق القاطوني

وكان الشهيد الحلاق مطاردا من قبل قوات الاحتلال، حيث كان مسجونا لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتم الإفراج عنه في اليوم الأول من رمضان بضمانته الشخصية.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة لنابلس قبل أن تنسحب منها سريعًا، وتركزت لاحقًا عمليتها في أحياء المخفية وفطاير وشارع تل، وسط المدينة والتي تركزت فيها العملية العسكرية.

وأطلق مقاومون النار تجاه تلك القوات، كما أطلقت العديد من العبوات المحلية "أكواع".

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين نضال طبنجة، وعز طوقان، من منزليهما من فطاير والمخفية، وصادرت هواتف نقالة منهما، وقامت بتكسير محتويات المنزلين.

وادعى موقع واي نت العبري، أن المعتقلين ينطشان في عيرين الاسود ويشتبه بتورطهما في عملية إطلاق النار ببلدة حوارة جنوب نابلس منذ نحو أسبوع ونصف ما أدى لإصابة 3 جنود.

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