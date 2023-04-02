  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حركة الجهاد الإسلامي تستنكر استضافة ضباط صهاينة في إفطار بالخليل

الأحد 02 أبريل 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة الجهاد الإسلامي تستنكر استضافة ضباط صهاينة في إفطار بالخليل



رام الله / سما /

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، ما قام به بعض رجال الأعمال والشخصيات العشائرية في محافظة الخليل من تنظيم إفطار جماعي أمس السبت، واستقبال شخصيات صهيونية وضباط احتلال مما تسمى الإدارة المدنية للاحتلال.

وقالت الحركة في بيان لها :" إن هذه التصرفات المرفوضة والتي تأتي في ظل جرائم الاحتلال وإرهابه المتواصل بحق أبناء شعبنا واستهدافه للمقدسات، واستباحة الدم الفلسطيني، هي طعنة في خاصرة المقاومة الباسلة التي تتصدى لقوات الاحتلال وترد العدوان".

وأضاف:" إننا أمام مشهد خارج عن أعراف وأخلاق ومبادئ شعبنا الفلسطيني، ويعتبر خيانة لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى، ولا يقوم به إلا أصحاب المصالح الذاتية الرخيصة التي تبيع دماء شهدائنا الأبرار من أجل مكتسباتهم على حساب الدم الفلسطيني".

وتابعت الجهاد الإسلامي:" إن خليل الرحمن ذات الباع الطويل في رفض الاحتلال ومقاومته، والتي قدمت خيرة أبنائها شهداء وأسرى على مدى سنوات طويلة من الصراع بريئة من هذا السلوك، وعليه نطالب أهلنا في خليل الرحمن بنبذ هذه الشخصيات على هذا الفعل المرفوض".

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

كاتبان أميركيان : إسرائيل في مكان لم تكن به من قبل

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخرج المعتكفين منه

لجنة المتابعة بالداخل الفلسطيني تعلن الاضراب الشامل غدا

"لوموند": "الدولة العلمانية" في شوارع "إسرائيل" ضد تحالف نتنياهو

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانًا جديدًا على سوريا

تجدد الاحتجاجات ضد اضعاف الجهاز القضائي وأكثر من 170 ألف متظاهر بتل أبيب

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يشيد بإعدام الشهيد العصيبي ويهدد الفصائل الفلسطينية وحزب الله

اليوم : تدريبات على ذبح "القرابين" في الأقصى

مجدو

هارتس : الحرس الثوري الإيراني قد يكون ضالعا بتفجير مجدو ونتنياهو يلمح الى ذلك ..

image_processing20230402-2769406-24dy5j

إضراب عام في الداخل المحتل ردا على جريمة إعدام الشهيد العصيبي

20230402091205

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخرج المعتكفين منه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم