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باسم ياخور: تيم حسن قدم دوراً مدهشاً في "الزند"

الأحد 02 أبريل 2023 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
باسم ياخور: تيم حسن قدم دوراً مدهشاً في "الزند"



وكالات / سما /

قال النجم السوري باسم ياخور إن مواطنه النجم تيم حسن قدم دوراً مدهشاً في مسلسل "الزند".

وأضاف باسم في تصريحات صجفية على هامش تكريمه في ملتقى الإبداع بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق: " كان برأيي أنه من الممكن أن يكون هناك لو تكرار بسيط مع مسلسل "الهيبة" لكنه استطاع الخروج منه بمنتهى الذكاء والبراعة وقدم شخصية بأبعاد مختلفة وحلول ذكية".

وأوضح باسم أن تيم يقدم دوراً مميزاً بالإضافة إلى كل الممثلين في العمل وفي مقدمتهم انس طيارة ودانة مارديني وكل الممثلين الشباب بالإضافة إلى إعادة بريق عدد من الممثلين القدامى.

وأكد باسم أن المخرج سامر برقاوي تجاوز نفسه وقدم صورة ولغة سينمائيتين عظيمتين وبالنهاية وقال: "نحن نفتخر بهم جميعاً فبالنهاية هذا عمل سوري يرفعنا جميعاً ويقدم شيئاً مهماً جداً للدراما السورية".

من جهته يحضر باسم ياخور ببطولة مسلسل "العربجي" في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي وهو من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي وإخراج سيف سبيعي و يحقق العمل نجاحاً كبيراً جداً ونسب متابعة عالية ويؤدي باسم شخصية "عبد العربجي" الذي يعاني من مكائد الزعيم "أبو حمزة" الذي يؤدي دوره النجم سلوم حداد ضمن جو عالي من التشويق.

كما يشارك باسم ببطولة مسلسل خريف عمر" للمخرج المثنى صبح حيث يؤدي شخصية محقق مميز ولكن الظروف تضعه في موقف صعب جداً.

#باسم ياخور #الزند #تيم حسن

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