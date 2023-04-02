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8 نصائح للتغلب على مشكلة الغثيان

الأحد 02 أبريل 2023 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 نصائح للتغلب على مشكلة الغثيان



وكالات / سما /

قد يصاحب بعض الأشخاص الشعور بالغثيان فور الاستيقاظ من النوم والذى يتم علاجه عادة بتناول أى شيء مملح أو تناول وجبة إفطار صحية قبل الخروج للعمل أو الدراسة، ولكن خلال شهر رمضان يختلف الأمر قليلاً وقت الصيام، فيمكن تعرض الكثير للشعور بالغثيان فترة الصباح.

ووفقًا لموقع "healthsite" هناك عدد من النصائح يجب اتباعها لتجنب مشكلة الغثيان الصباحى أهمها:-

1-   الحرص على تناول كوب من الزبادي قبل النوم أى في السحور.

2-  عدم الإكثار من تناول الوسائل بشكل مبالغ فيه قبل النوم خاصة عند السحور.

3-  تناول عصائر حمضية مثل الليمون أو البرتقال وقت السحور.

4-   المحافظة على الترطيب اليومى بمعدل 8 أكواب مياه من الإفطار حتى السحور.

5-  تجنب الوجبات ذات الدهون المرتفعة وقت الإفطار.

6-  عدم ارتداء ملابس ضيقة لتجنب طلوع عصارة المعدة.

7-  تجنب الأنحاء لفترة طويلة فور الاستيقاظ .

8-   تناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات المعقدة مثل الفول والعيش البلدي.

#الغثيان #الصحة #الجسم #نصائح

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