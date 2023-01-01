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جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم تنفيذ عملية دهس قرب بيت أمر شمال الخليل

السبت 01 أبريل 2023 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم تنفيذ عملية دهس قرب بيت أمر شمال الخليل



القدس المحتلة/سما/

قتلت قوات الاحتلال النار فلسطينيا، مساء السبت، بدعوى تنفيذه عملية دهس عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال شهود عيان: إن سيارة دهست عددا من الجنود أمام محل لبيع الخضار عند مدخل بيت أمر، وعلى الفور أطلق جنود الاحتلال الرصاص باتجاه السيارة، وأصابوا سائقها بجراح ما ادى الى استشهاده..

وقالت نجمة داوود الحمراء، إن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة، والثالث بجروح متوسطة، في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب بيت أمر.

وأضافت، أن منفذ العملية أصيب بالرصاص في الرأس.



وقال شهود عيان. بأن ما حدث كان عبارة عن حادث سير وليست عملية دهس مقصودة.

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