ريكسوس العلمين يعيد افتتاح أبوابه في صيف هذا العام 2023

العلمين/سما/

من موقعه المتميز على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، أعلن فندق ريكسوس العلمين أنه سيعيد افتتاح أبوابه في صيف عام 2023، وسيبدأ باستقبال الضيوف بحلته الجديدة مقدمًا لهم خدمات ضيافته الفريدة في ظل الثقافة الغنية والتراث الأصيل الذي اشتهر به منذ افتتاحه.

حيث سيتمكن ضيوف هذا المنتجع الفاخر من الاستمتاع بإطلالة بانورامية تجمع ما بين الصحارى الذهبية اللامعة ومياه البحر الزرقاء المتلألئة ورمال البحر البيضاء الناصعة، فضلًا عن الحدائق الغناء والطبيعة الساحرة المزدانة بأشجار النخيل الباسقة. وعلاوةً على المناظر الطبيعية الخلابة، يقدم ريكسوس العلمين لضيوفه طيفًا واسعًا من الأنشطة الترفيهية الممتعة والغرف والأجنحة الفسيحة، والأكواخ الشاطئية ذات الخصوصية العالية، والتجارب الذوقية الفاخرة المقدمة على يد أمهر الطهاة في مطاعمه المتنوعة.

أما الضيوف الصغار فسيكونون على موعد مع المرح والتسلية في نادي ريكسي الخاص بالأطفال، حيث سيتمكنون من صنع ذكريات لا تنسى، وعقد الصداقات الجديدة، وإمضاء ساعات من المتعة عبر طيف واسع من الأنشطة المثيرة تحت إشراف فريق من الخبراء المختصين.

ومن جانبه، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر، معلقًا بهذا الصدد: "يسعدنا الإعلان بأن إحدى منشآتنا الفاخرة باتت جاهزة لإعادة افتتاح أبوابها، ونتطلع قدمًا إلى استقبال الضيوف مجددًا في ريكسوس العلمين حيث سيكون بانتظارهم المزيد من المرافق الحديقة والأنشطة الترفيهية المنتقاة بعناية. فنحن نسعى دومًا إلى منح ضيوفنا خدمات ضيافة عالمية المستوى والمساهمة في منحهم تجارب سعيدة لا تنسى".

انتهى

نبذة عن فنادق ريكسوس

تأسست فنادق ريكسوس عام 2000 وتُعدّ واحدةً من سلاسل الفنادق الأسرع نمواً في العالم، وهي تمنح الضيوف عطلات من العمر مع باقات شاملة ومتكاملة. تشتهر فنادق ومنتجعات ريكسوس بتقديم باقة من علاجات السبا الاستثنائية، إذ يضم كل منها مركز سبا وعافية مع حمّام تركي أصيل. يحتضن كل فندق مجموعة مميزة من المطاعم والاستراحات ويقدّم برنامجاً زاخراً بالفعاليات الترفيهية ومروحة استثنائية من الغرف والأجنحة الأنيقة.

يقدم كل فندق ومنتجع من ريكسوس لضيوفه ملاذاً رائعاً وملهماً نظراً لما يقدّمه من مرافق، ومطاعم وأماكن ترفيهية عالمية المستوى سواء في تركيا، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كرواتيا، سويسرا أو مصر. كما حازت فنادق ريكسوس عدة جوائز واكتسبت تقديرات عالمية من مؤسسات متخصصة ومرموقة، لاسيما جائزة الخمس نجوم الماسية من الأكاديمية الأميركية لعلوم الضيافة، وكونديه ناست، وجوائز السفر العالمية وجوائز تريب أدفايزر.

تتولى فنادق ريكسوس حالياً تشغيل أربعة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، وفندق وأجنحة ريكسوس نخلة جميرا في نخلة جميرا دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة فضلاً عن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي.

للمزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rixos.com