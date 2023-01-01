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الناصرة : مقتل نجل نائب رئيس البلدية في جريمة إطلاق نار

الخميس 30 مارس 2023 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة : مقتل نجل نائب رئيس البلدية في جريمة إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب رويد محمد عوايسي، في العشرينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار بحي الصفافرة في مدينة الناصرة بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس.

وعُلم أن القتيل هو نجل نائب رئيس بلدية الناصرة، محمد عوايسي.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش للمصاب، إثر إصابته في القسم العلوي من جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وشرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وارتكبت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب إدريس فواز عودة، في الثلاثينيات من عمره، في جريمة منفصلة وقعت في بلدة جلجولية.

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