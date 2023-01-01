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الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانا جديدا على دمشق فجر اليوم

الخميس 30 مارس 2023 03:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانا جديدا على دمشق فجر اليوم



دمشق/ وكالات/

 

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر يوم الخميس، عدوانًا جديدًا ضد أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن وقوع اصابات.

وأفاد التلفزيوني السوري الرسمي، بشن عدوان إسرائيلي على دمشق حيث قصف الطيران بصواريخ عدة موقعًا عسكريًا بالقرب من جبل قاسيون.

كما وأفاد مصدر عسكري سوري: بأنه "عند الساعة 01:20 من فجر اليوم نفذ العدو (الإسرائيلي) عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

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