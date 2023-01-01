اشتية: الاقتصاد الفلسطيني تعافى بعد جائحة كورونا ...

رام الله/ سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، الأربعاء، إنه على الرغم من انخفاض الدعم الخارجي للحكومة واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني تعافى وحقق النمو خاصة بعد جائحة كورونا.

وبين اشتية خلال استقباله رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، أن النظام المصرفي والمالي في فلسطين ومستقر وقوي.

وبحث اشتية مع باسو، دعم المشاريع التنموية والاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية والبنية التحتية، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية توفير فوائد مخفضة على القروض التي يقدمها البنك الأوروبي لصالح المشاريع التنموية، بهدف تشجيع الاستثمار بشكل أكبر والنهوض بالاقتصاد الوطني.