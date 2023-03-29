قائمة المسلسلات المصرية الأكثر مشاهدة للأسبوع الأول من رمضان

وكالات / سما /

بعد ترويج صناع كل مسلسل من المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، لقوائم تؤكد أنه الأكثر مشاهدة في الأسبوع الأول من الشهر الكريم، كشفت المنصة المصرية الرسمية لعرض دراما رمضان عن الترتيب الرسمي الأول، مؤكدة أن الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" هو العمل الأكثر مشاهدة حتى اللحظة.



وحسب القائمة الرسمية المستندة على عدد مرات طلب مشاهدة حلقات المسلسلات عبر تطبيق المنصة، جاء في المركز الثاني مسلسل «جعفر العمدة» لمحمد رمضان وزينة وهالة صدقي ومى كساب وإيمان العاصي، والمسلسل ينتمي إلى الدراما الشعبية وتدور أحداث المسلسل في حي السيدة زينب.



أما المركز الثالث فكان من صالح مسلسل «الكتيبة 101»، للنجمين عمرو يوسف وآسر ياسين والمسلسل من نوعية المسلسلات الوطنية.



وجاء المسلسل الكوميدي «كشف مستعجل» لمصطفى خاطر وتوتا وهنادي مهنا وإلهام وجدي في المركز الرابع.



أما المركز الخامس فكان من نصيب مسلسل «سره الباتع» لخالد يوسف وبطولة كل من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع وغيرهم من الفنانين.



وفي المرتبة السادسة جاء المسلسل الكوميدي «الصفارة» لأحمد أمين وآية سماحة، أما المركز السابع كان من نصيب مسلسل «ضرب نار» لأحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز وماجد المصري.

واحتل مسلسل «سوق الكانتو» لأمير كرارة ومى عزالدين وفتحي عبدالوهاب المركز الثامن والمسلسل من نوعية المسلسلات الشعبية والتي تدور في زمن قديم.

وفي المركز التاسع جاءت يسرا بمسلسل «1000 حمد لله على السلامة» والمسلسل من نوعية المسلسلات الاجتماعية اللايت، يشاركها محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، عنبة، آدم الشرقاوي.

والمركز العاشر جاء مسلسل «سيرة الإمام» لخالد النبوي وأروى جودة وفرح بسيسو ومن إخراج الليث حجو.

مسلسلات خارج قائمة الأكثر مشاهدة

ولم يظهر في القائمة مسلسلات "عملة نادرة" للنجمة نيللي كريم وجمال سليمان، و"حضرة العمدة" للفنانة روبي"، ولا مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج، ولا "مذكرات زوج" للثنائي طارق لطفي وعائشة بن أحمد، ولا مسلسل "رشيد" لريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح ولا مسلسل "وعود سخية" لحنان مطاوع، كما لم يظهر مسلسل "ستهم" للنجمة روجينا، ومسلسل "علاقة مشروعة" للنجمين ياسر جلال ومي عمر.

مسلسلات مستبعدة من التصنيف

كما تم استبعاد المسلسلات التي تم إنتاجها وعرضها بعيداً عن الفضائيات المصرية ومنها "الأجهر" لعمرو سعد، و"بابا المجال" لمصطفى شعبان، و"كامل العدد" لدينا الشربيني وشريف سلامة.