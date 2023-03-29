إصلاح مشكلة عدم ظهور إشعارات واتساب في هاتفك

وكالات / سما /

تعتبر الإشعارات جزءًا أساسيًا في أجهزتنا الإلكترونية، إذ تلفت انتباهنا إلى الرسائل والتنبيهات المهمة، لذلك يمكن أن يؤدي عدم ظهور الإشعارات من بعض التطبيقات مثل: واتساب إلى تفويت بعض الرسائل المهمة والعاجلة أحيانًا.

تعتبر مشكلة عدم تلقي إشعارات واتساب إحدى المشكلات الشائعة التي قد تواجهها في التطبيق في حين أن جميع ميزاته الأخرى تعمل بشكل صحيح، إما أنك لا تسمع صوت الإشعار، أو أن هاتفك لا يعرض لك معاينة الإشعار.

لذلك سنستعرض اليوم ما يمكنك فعله عندما لا تتلقى إشعارات واتساب في هاتفك:

1- أعد تشغيل هاتفك:

عندما تواجه مشكلة ما في هاتفك أو في أي تطبيق من التطبيقات؛ أول خطوة يجب القيام بها هي إيقاف تشغيل الهاتف مدةً لا تقل عن 30 ثانية، ثم تشغيله مرة ثانية، فهذه الخطوة رغم بساطتها قد تؤدي إلى إصلاح المشكلات الصغيرة، ويمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع تطبيق واتساب لحل مشكلة عدم تلقي الإشعارات.

2- حرر مساحة تخزينية في هاتفك:

إذا لم يكن لديك مساحة تخزينية خالية في هاتفك فلن تصلك إشعارات من معظم التطبيقات وأهمها تطبيق واتساب وخاصة أنك تستقبل عبره ملفات الوسائط المتعددة مثل: الصور والمقاطع الصوتية وهذه الملفات تحتاج إلى مساحة في هاتفك لفتحها.

إذا نفدت المساحة التخزينية في هاتفك سيظهر لك تنبيه بذلك؛ ولكن إذا كنت تريد التحقق من المساحة التخزينية المتاحة يدويًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتفك.

اضغط على خيار (المساحة التخزينية) Storage. ستظهر لك قائمة بكل ما يشغل مساحة في هاتفك، وستجد أن مقاطع الفيديو والصور هي التي تشغل المساحة الكبرى، لذلك احذف بعضًا منها.

احرص على حذف مقاطع الفيديو الكبيرة الحجم والقديمة لتحرير مساحة تخزينية، كما يمكنك إلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة طويلة، وعندما يكون هناك مساحة تخزينية كافية في هاتفك، ستظهر إشعارات التطبيق في هاتفك.

3- تحقق من إعدادات إشعارات واتساب:

يسمح لك نظام التشغيل في هاتفك بتعطيل الإشعارات لأي تطبيق تجده مزعجًا، ومن المحتمل أنك قمت بتعطيل إشعارات واتساب بالخطأ، إذا كنت تتلقى إشعارات من جميع التطبيقات الأخرى باستثناء واتساب، وللتحقق من ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ملاحظة: ستختلف الخطوات التالية باختلاف طراز هاتفك.

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتفك.

اضغط على خيار (إدارة التطبيق) App Management.

اضغط على خيار (قائمة التطبيقات) App List، ثم اختر تطبيق واتساب من القائمة.

اضغط على خيار (إدارة الإشعارات) Manage notifications، وهنا يمكنك التحكم في نوع إشعارات واتساب التي تريد تلقيها في هاتفك.

4- تأكد من عدم تفعيل خيار تقييد بيانات الخلفية:

تحتوي جميع الهواتف على مجموعة إعدادات تتيح لك تتبع استهلاك بيانات الإنترنت للشبكة الخلوية، ومن بين هذه الإعدادات إعداد يُسمى (تقييد بيانات الخلفية) Background Data Restriction نستخدمه عادة لتقليل استهلاك البيانات، وأثناء تشغيله في تطبيق واتساب سيمنع التطبيق من استخدام البيانات أثناء عمله في الخلفية، لذلك قد لا تظهر لك إشعارات واتساب.

لتعطيل خيار بيانات الخلفية في تطبيق واتساب يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط مع الاستمرار على أيقونة تطبيق واتساب.

اضغط على خيار (معلومات التطبيق) App info.

اضغط على خيار (استخدام البيانات) Data Usage، وتأكد من أن خيار (بيانات الخلفية) Background Data غير مفعّل.

5- سجّل الخروج من واتساب ويب:

إذا كنت تستخدم واتساب ويب في حاسوبك، أو تطبيق سطح المكتب، قد يؤدي ذلك إلى ظهور جميع الإشعارات مباشرة في الحاسوب بدلاً من تطبيق الهاتف، ولاستبعاد هذه المشكلة سجّل الخروج من واتساب ويب من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (الأجهزة المرتبطة) Linked devices.

اضغط على الأجهزة المرتبطة واحد تلو الآخر، ثم اضغط على خيار (تسجيل الخروج) Log Out.

6- أوقف وضع توفير الطاقة:

عادة ما نستخدم وضع توفير الطاقة في هواتفنا لإطالة عمر البطارية، إذ يقيد عمل التطبيقات في الخلفية تلقائيًا، ولكنه يؤثر في عمل التطبيقات ومن بينها تطبيق واتساب، لذلك إذا كان لديك مشكلة في إشعارات واتساب أوقف وضع توفير الطاقة.