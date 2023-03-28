بن غفير لبايدن : "لسنا نجمة اخرى في العلم الأمريكي".. ماعلاقة اقالة غالنت بغزة ؟

القدس المحتلة / سما /

وجه وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، انتقادًا شديد اللهجة الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته بعد تعليقات الأخير الانتقادية لحكومة بنيامين نتنياهو، وعدّها تدخلا في "شؤون إسرائيل الداخلية".

وقال إيتمار بن غفير إن "عليهم (بايدن وإدارته) أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة، وليست نجمة أخرى في علم الولايات المتحدة"، على حد قوله.

وجدد "بن غفير" تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها "إن إسرائيل دولة ذات سيادة، ولا تتخذ قراراتها بناء على الضغوط من الخارج".

في سياق اخرعلق "بن غفير" على قرار إقالة وزير جيش الاحتلال "غالانت".

وبرر بن غفير إقالة "غالانت" بسبب نهجه في التعامل مع قطاع غزة.

وقال "بن غفير: "غير مقبول أن تكون رغبته فيما يتعلق بغزة هي دائما "لنتجنب التصعيد".