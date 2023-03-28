النجاح أول جامعة فلسطينية تنظم مسابقة المناظرات العربية الدولية

رام الله / سما /

نظم مجتمع مناظرات جامعة النجاح الوطنية التابع لمكتب العلاقات الدولية والشؤون الخارجية، البطولة العربية الدولية للمناظرات، وهي أول مسابقة للمناظرات العربية تنظمها جامعة فلسطينية.



وشارك في المسابقة 20 فريقاً مختلفاً من 10 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا بما في ذلك فلسطين، والأردن، وليبيا، واليمن، والجزائر، والكويت، وسلطنة عمان، والهند، وباكستان، وضمت لجنة التحكيم أعضاء من 22 دولة توزعت بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.



وتضمنت المسابقة ثلاث جولات تأهيلية، طرحت موضوعات في مجال الحقوق والذكاء الاصطناعي والإعلام، وجولتي نصف نهائي ونهائي.



وأقيمت البطولة العربية على نمط المناظرات الآسيوية، حيث يتضمن هيكل المناظرة التنافسي فريقين يتنافسان ضد بعضهما البعض، بواقع ثلاثة متحدثين لكل فريق، ويهدف كل فريق إلى إنشاء الموقف الأكثر إقناعاً، بعد 20 دقيقة فقط من التحضير.



وتأهل لمرحلة نصف النهائيات في هذه البطولة فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا من اليمن، وفريق الصدى من الجزائر، وفريق The dreamers من اليمن، وفريق مصراتة من ليبيا، وكان نص مقولة المناظرة "يؤمن هذا المجلس أن القرارات السياسية العظمى يجب أن يتم تقريرها من قبل برلمان وليس من قبل استفتاء شعبي".



واستطاع فريقا جامعة العلوم والتكنولوجيا والصدى الوصول لمرحلة النهائي.



وكانت المناظرة النهائية علنية تم بثها بشكل مباشر، وناقشت مقولة "يؤيد هذا المجلس إنشاء حركة قومية عربية جديدة"، وفاز فريق الصدى الجزائري بالمركز الأول في البطولة.



وكان رئيس لجنة التحكيم في الجولة النهائية م. شهاب خضر، المدرب الرئيس لفريق مناظرات جامعة النجاح، كما ترأس لجان التحكيم في عدة جولات سناء أصلان ونورا قصراوي، وهما من خريجات جامعة النجاح ومن مدربي مجتمع المناظرات، حيث تتمتع كل منهما بخبرة تزيد عن 4 سنوات في هذا المجال.



وترأس اللجنة القيادية الطلابية لفريق المناظرات في الجامعة كل من زينة حوراني وفرح عطاطري اللتين قادتا الأنشطة التجهيزية واللوجستيات والتسجيل للمسابقة بدعم من فريق من المتطوعين.



وقالت إحدى أعضاء فريق الصدى الفائز المناظِرة في البطولة هدى قاقي: "كانت هذه البطولة بمثابة لقاء أقوى الفرق التي استمتعنا بالتناظر ضدها، كونهم أصدقاءنا قبل أن يكونوا منافسين لنا".



يذكر أن مجتمع مناظرات النجاح انشئ عام 2017 من خلال مكتب العلاقات الدولية والشؤون الخارجية؛ بهدف تدريب الطلبة والخريجين على مدار كل فصل دراسي على فن المناظرة مجاناً، ونظم مجتمع المناظرات أكثر من 12 بطولة دولية ووطنية للمناظرات الإنجليزية والعربية منذ تأسيسه وشارك في بعض أكثر مسابقات المناظرات الدولية شهرة باللغتين الإنجليزية والعربية.



وينسق ويشرف على مجتمع مناظرات النجاح علياء جيلبرت تحت إشراف مكتب العلاقات الدولية والشؤون الخارجية.