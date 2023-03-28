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صوم وصلاة وافطار.. شاهد: هذا ما فعله رئيس وزراء إسكتلندا بعد انتخابه ..

الأربعاء 29 مارس 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صوم وصلاة وافطار.. شاهد: هذا ما فعله رئيس وزراء إسكتلندا بعد انتخابه ..



جذب رئيس الوزراء الإسكتلندي الجديد، حمزة يوسف، الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثق أول ليلة له بعد انتخابه في البرلمان رئيسا للوزراء.

وكتب حمزة يوسف على "تويتر" أنه قضى الليلية الأولى بعد التصويت البرلماني اليوم مع عائلته في "بيوت هاوس"، وهو منزل رئيس وزراءإسكتلندا.

وأضاف: "لحظة خاصة، إمامة عائلتي في الصلاة في "بيوت هاوس"، كما هو معتاد بعد الإفطار معًا".

والاثنين، انتخب البرلمان الإسكتلندي حمزة يوسف، الزعيم الجديد للحزب الوطني الإسكتلندي، رئيساً لحكومة المقاطعة البريطانية التي يطمح لقيادتها نحو الاستقلال عن لندن.

ويوسف الذي فاز في اقتراع حزبي بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي سيتولّى منصبه الجديد رسميا الأربعاء، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء إسكتلندي من أصول مهاجرة ومسلمة.

ويخلف يوسف بذلك نيكولا ستورجن، التي أعلنت استقالتها بصورة مفاجئة الشهر الماضي، بعد ثمانية أعوام في الحكم. سيتولى حمزة يوسف، الذي هاجر أجداده من باكستان إلى غلاسكو قبل 60 عاما، رسمياً مهامه اليوم الأربعاء، بعد تعيينه بمرسوم ملكي، وتأديته اليمين أمام المحكمة العليا الإسكتلندية.

وقال بتأثر بعد التصويت: "إنه يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي، وآمل أن يكون أيضاً يوم فخر لإسكتلندا؛ لأنه خير تعبير عن قيمنا".

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