فرنسا تهزم أيرلندا وهولندا تعبر جبل طارق في تصفيات أمم أوروبا

تمكن منتخب فرنسا ومُنتخب هولندا من تحقيق الفوز في ثاني جولات تصفيات أمم أوروبا “يورو 2024”.

وجاء الانتصار الفرنسي على أرض ملعب أفيفا في العاصمة الأيرلندية دبلن، وذلك بعد أن نجح الديوك في الفوز على مُنتخب جمهورية أيرلندا بهدفٍ دون رد.

سجل هدف المُباراة الوحيد النجم الفرنسي بنجامين بافارد بعد أن قطع الكرة على حدود منطقة الجزاء وأطلق بعدها تصويبة قوية في مرمى الفريق صاحب الأرض.

وحاول لاعبو أيرلندا العودة في اللقاء بتسجيل هدف التعادل على أقل تقدير ولكنه مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح لينتهي اللقاء بفوزٍ فرنسي مُستحق.

ومن جانبه نجح مُنتخب هولندا في تحقيق أول انتصار له في التصفيات، وجاء ذلك على حساب مُنتخب جبل طارق بثلاثية نظيفة.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب فينوورد قد بدأ عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 23.

ونجح المُدافع ناثان أكي في تسجيل ثنائية للطواحين البرتقالية في الدقيقتين 50 و82.

يُذكر أن هولندا افتتحت مشوار التصفيات بهزيمة كبيرة برباعية نظيفة أمام مُنتخب فرنسا على أرض باريس

وتحتل فرنسا صدارة مجموعتها في التصفيات بعد الفوز في أول جولتين برصيد 6 نقاط، يليها منتخب اليونان برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد هولندا في المركز الثالث.

وتأتي أيرلندا في المركز قبل الأخير برصيد خالٍ من النقاط، ولا تتفوق سوى بفارق الأهداف عن جبل طارق الذي يتذيل الترتيب.

وستلعب فرنسا المُباراة المُقبلة لها في التصفيات ضد جبل طارق على أرض الأخير يو 16 يونيو، فيما ستلعب هولندا ضد اليونان في 7 سبتمبر على أرض هولندا.