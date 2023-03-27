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الاحتلال يأخذ قياسات منزل عائلةالطفل الزلباني

الثلاثاء 28 مارس 2023 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يأخذ قياسات منزل عائلةالطفل الزلباني



القدس المحتلة / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الطفل محمد زلباني في مخيم شعفاط في القدس، والمتهم بتنفيذ عملية طعن على حاجز المخيم شهر شباط الماضي.

وأفادت مصادر من مخيم شعفاط وبلدة عناتا أن قوات الاحتلال بأعداد كبيرة اقتحمت المنطقة بالكامل، وانتشرت في عدة شوارع وأحياء، ثم داهمت منزل عائلة الزلباني بعد حصارها البناية السكنية التي يوجد فيها المنزل.

واضافت المصادر أن قوات هندسية خاصة أخدت قياسات منزل عائلة الزلباني بالكامل.

واعتقلت القوات الطفل الزلباني في الثالث عشر من شهر شباط الماضي، بتهمة تنفيذه عملية طعن لأحد الجنود داخل حافلة للركاب خلال فحصه الهويات عند حاجز المخيم، مما أدى الى مقتله برصاص حارس الحاجز الذي أطلق النار، وحول الطفل الزلباني بعد تقديم لائحة اتهام ضده الى معهد داخلي .

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