زوجته فلسطينية ووالدها من غزة.. أول مسلم رئيسا لوزراء اسكتلندا

وكالات/سما/

تم انتخاب حمزة يوسف كأول زعيم عرقية للأقلية في الحزب الوطني الاسكتلندي بعد حملة صاخبة كشفت عن انقسامات عميقة في الحزب الذي سيطر على السياسة الاسكتلندية في عهد سلفه نيكولا ستورجون.

وأعلنت السكرتيرة الوطنية للحزب الوطني الاسكتلندي، لورنا فين، أن نسبة المشاركة في انتخابات قيادة الحزب بلغت 70٪. بالنسبة إلى التفضيلات الأولى في نظام STV ، حصل يوسف على 24336 (48٪)، وحصلت كيت فوربس على 20،559 (40٪) وآش ريجان على 5،599 (11٪) من الأصوات. عندما تم توزيع التفضيلات الثانية في المرحلة الثانية، حصل يوسف على 26،032 (52٪) وفوربس على 23،890 (48٪).



يوسف، وزير الصحة والمرشح الأكثر خبرة بعد أن أشرف سابقًا على محفظتي العدالة والنقل، تغلب على منافسته من يمين الوسط، كيت فوربس، بعد منافسة على القيادة أثارتها استقالة ستورجون الصادمة في فبراير الماضي والتي صُوِّرت على أنها معركة وجودية على الاتجاه المستقبلي للحزب الوطني الاسكتلندي.

وقد وعد يوسف، الذي كان يحظى بدعم معظم أعضاء البرلمان والأسود في الحزب الوطني الاسكتلندي، بمواصلة أجندة يسار الوسط والشاملة اجتماعيًا التي حددت حقبة سمك الحفش.

في مقابلة نُشرت يوم الاثنين قبل الإعلان، تعهد بعقد قمة لمكافحة الفقر كأول عمل له كوزير أول، حيث يمكن للخبراء مناقشة ضرائب الثروة لتمويل دعم الفقراء، بعد أن أظهرت الأرقام الأسبوع الماضي أن فقر الأطفال في اسكتلندا كان على نفس المستوى عندما وصل الحزب الوطني الاسكتلندي إلى السلطة لأول مرة في عام 2007.

وحمزة هارون يوسف من مواليد 7 نيسان (أبريل) 1985هو سياسي اسكتلندي يشغل منصب سكرتير مجلس الوزراء للعدل منذ عام 2018، وعضو في الحزب الوطني الاسكتلندي، وكان عضوًا في البرلمان الاسكتلندي عن جلاسكو بولوك منذ عام 2016، بعد أن كان سابقًا عضواً عن منطقة غلاسكو من 2011 إلى 2016. شغل منصب وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية من 2012 حتى 2014 ووزير أوروبا والتنمية الدولية من 2014 حتى 2016. وكان وزير النقل والجزر من 2016 حتى 2018.

أصبح يوسف أول عضو غير أبيض وأول مسلم في الحكومة الاسكتلندية عندما تم تعيينه وزيراً في عام 2012. في سن الـ27 كان أيضًا أصغر وزير تم تعيينه في الحكومة الاسكتلندية. أصبح أول شخص من أقلية عرقية في اسكتلندا وأول وزير مسلم في مجلس الوزراء عندما تم تعيينه أمينًا لمجلس الوزراء للعدل في عام 2018. تم تعيينه في سن 33، وأصبح أيضًا أصغر شخص يشغل منصبًا وزاريًا على الإطلاق في الحكومة الاسكتلندية.

وتنحدر عائلة يوسف من ولاية البنجاب، وهاجر والده مظفر يوسف مع عائلته إلى اسكتلندا عام 1960، وتزوج من الكينية المهاجرة شايتسا بوتا، التي ولدت في كينيا، وعملت في مجال المحاسبة.

الولادة والنشأة

وولد يوسف عام 1985، ونشأ في اسكتلندا، وتلقى تعليمه في المدارس الخاصة، وتحديدا مدرسة هوتشسونس، ما فتح له المجال لاحقا في عالم السياسة، ليلتحق في دراسته الجامعية بجامعة غلاسكو، ويحصل على البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم السياسية.



في عام 2019، تزوج يوسف من نادية النخلة، وهي اسكتلندية من أصل فلسطيني، ويعيش والدها وشقيقها في قطاع غزة. وأنجب منها طفلة واحدة، وكان متزوجا من عضو اللجنة التنفيذية في الحزب الوطني الاسكتلندي السابق جيل ليثجوي بين عامي 2010 و2017.

وسبق أن أبدى يوسف مخاوفه على عائلة زوجته، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة. وفي عام2021، كتب على تويتر، "كانت الزوجة تغرق في البكاء طوال الليل، يعيش شقيقها في غزة مع زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار، يخبرنا أنها تمطر صواريخ ".

وفي عام 2015 ، بصفته وزيرًا للشؤون الخارجية في اسكتلندا ، اتهم حكومة المملكة المتحدة بمنعه من زيارة غزة لمعرفة تأثير 500 ألف جنيه إسترليني، من المساعدات الحكومية الاسكتلندية المرسلة إلى المنطقة.

وكتب في رسالة إلى وزير الخارجية آنذاك فيليب هاموند: "أجد أنه من المخيب للآمال والمحبط أن وزارة الخارجية تمنع الوزراء الاسكتلنديين من زيارة المشاريع الإنسانية في غزة".

الحياة الجامعية

ونشط يوسف خلال الجامعة في العمل الطلابي، وسبق أن ترأس جمعية الطلبة المسلمين، وعضوية اتحاد الطلبة في الجامعة، وشارك مع الطلبة في العديد من الأنشطة العامة باسم الطلاب المسلمين في غلاسكو.

كما شارك في أعمال الجمعيات الخيرية، وتطوع بإحدى الإذاعات المحلية، في أعمال جمع التبرعات للمحتاجين وطالبي اللجوء.

البرلمان والسياسة

بدأ يوسف العمل السياسي، في البرلمان، من خلال شغله منصب مساعد للنائب بشير أحمد، أول نائب مسلم في برلمان اسكتلندا، لكن وفاة أحمد عام 2007، لم تمنحه وقتا كافيا، لاكتساب خبرة في عمل البرلمان، لكن رغم ذلك، بات يوسف محط أنظار السياسيين، وارتبط بعلاقة وثيقة مع رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستارجن، وعمل مساعدا لها.



وخلال السنوات التي تلت عام 2008، شارك يوسف في برنامج منحة دولية للقيادة، تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية، وانتخب عام 2011، في البرلمان الاسكتلندي، بعمر 26 عاما، عن غلاسكو، وكان أصغر مرشح في البرلمان، وقام بأداء القسم باللغتين الإنجليزية والأوردية، لغة عائلته، الأمر الذي أثار تقديرا كبيرا من صفوف ناخبيه لاحترامه هويته.

وزارات في الحكومة

وشغل منصب منسق بين البرلمان والحكومة، ما فتح له المجال لاكتساب خبرة في عمل الحكومة، التي التحق بها عام 2012، بوظيفة كاتب دولة في وزارة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، ثم في وزارة الثقافة والشؤون الخارجية، وكان أول مسلم اسكتلندي يتقلد منصبا في الحكومة.

وتنقل يوسف بين الوزارات، وتسلم وزارة النقل عام 2016، من قبل ستارجن، وفي عام 2018، تسلم وزارة العدل، وخاض معركة من أجل تمرير قانون "جرائم الكراهية" لحماية الأقليات من الجرائم العنصرية في البلاد، والذي نجح بالفعل في تمريره.