أخطاء مسلسلات رمضان تثير سخرية رواد السوشيال ميديا

وكالات / سما /

وقعت مسلسلات موسم رمضان 2023، في شباك هواة تصيد الأخطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رصد رواد السوشيال ميديا عدة مشاهد "تثير السخرية" كان أغلبها من نصيب مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وامتدت لتشمل مسلسلات "ستهم" للنجمة روجينا، و"جعفر العمدة" لمحمد رمضان، و"الزند" لتيم حسن"، وأخيرا "علاقة مشروعة للنجمين ياسر جلال ومي عمر.

أخطاء "سره الباتع"

وقع صناع مسلسل "سره الباتع" الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، في خطأ تاريخي، وذلك أثناء الحلقة الثانية من العمل وخاصة المعركة التي نشبت بين الفرنسيين والمماليك، ورصد الجمهور ارتداء جنود المماليك أحذية رياضية لإحدى الماركات العالمية، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: في مسلسل سره الباتع المماليك لابسين كوتشي شابوه لخالد يوسف.

الانتقادات لم تتوقف عند مشهد الحذاء الرياضي، فالأخطاء التاريخية داخل المسلسل ظهرت منذ عرض الحلقة الأولى، ومن بينها مشهد جنود الحملة الفرنسية وهما يتحدثون العامية، كما يقولون: يا نهار أسود، ومدد يا سلطان حامد

كما كتب أحد رواد موقع تويتر: المشهد بتاع أحمد فهمي لما وقع في الحفرة فيه عبقرية إخراجية من مدرسة حديثة.. المشهد اللي قبله كان الناس اللي بتحفر الحفرة واقفين فيها وباين نصهم.. لما أحمد فهمي وقع فيها بقى طولها أربعة متر.. شابوه خالد يوسف.

وأثارت مشاهد الفنان أحمد عبد العزيز في نفس العمل سخرية البعض خاصة وأن ركوبه "الحنطور" يخالف التاريخ فلم يعرف الشعب المصري ركوب العربات التي تجرها الدواب إلا بعد رحيل الحملة الفرنسية، كما أن مشهد تناول الطعام على المائدة غير مألوف في الريف المصري بهذا التوقيت.

لوح طاقة شمسية من عهد الدولة العثمانية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمشهد من مسلسل " الزند "، وظهر في الصورة لوح للطاقة الشمسية فوق أحد القصور في المسلسل الذي يفترض انه يحكي عن قصة من عهد الدولة العثمانية، وجاءت تعليقات الجمهور مستهزئة من الخطأ الإخراجي الفادح مثل ” ع دور العثمانيين كان في طاقة شمسية..حياالله الشباب ”..

هوليود سمايل تثير دهشة جمهور "ستهم"

النجمة روجينا من المفترض أنها تقدم قصة كفاح سيدة فقيرة اضطرت لارتداء ملابس الرجال للعمل بعد رحيل زوجها، ورغم التزام روجينا بملابس الشخصية، إلا أن خضوعها سابقا لعملية " هوليود سمايل" لتبييض الأسنان، أثار انتباه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وامتدت نفس الملاحظة لتشمل أغلب المشاركين في الأعمال التي تدور أحداثها في صعيد مصر بأجواء الفقر.

مصروف ابنة ياسر جلال 1000 جنيه

مسلسل "علاقة مشروعة" وقع هو الأخر في شباك سخرية وجدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض مشهد في الحلقة الثانية تطلب فيه ابنه ياسر جلال وداليا مصطفي مصروف ألف جنيها للخروج مع إحدى صديقاتها، وجاءت تفاصيل المشهد بدخول الابنه قائلة: "ماما أنا عاوزة ألف جنيه علشان أخرج مع هانيا صاحبتي بعد المدرسة" لترد عليها الأم قائلة: "ليه يا حبيبتي مانا لسه مديالك ألف إمبارح" وسط تعجب وذهول الأب ياسر جلال.

محمد رمضان يقلد نور الشريف

مسلسل "جعفر العمدة" فرض على مشاهديه في الحلقة الثالثة المقارنة بين بطل العمل محمد رمضان، وبين النجم الراحل نور الشريف، خاصة وأن مشهد تقديم رمضان لزوجته الرابعة "زينة" يكاد يكون مطابقا لمشهد قدمه نور الشريف في المسلسل الشهير "الحاج متولي".