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"الهستدروت" ستعلن غداً تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي

الأحد 26 مارس 2023 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الهستدروت" ستعلن غداً تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي



القدس المحتلة/سما/

عقب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو  إقالة وزير جيشه يؤاف جالانت، قرر أرنون بار دافيد رئيس نقابة العمال "الهستدروت" عقد مؤتمر صحفي غدا الاثنين الساعة 11:00 في مقر الهستدروت بحضور رؤساء القطاع الاقتصادي ورؤساء قطاع الأعمال ورؤساء النقابات واللجان، وأعضاء قيادة الهستدروت، وربما سيعلن عن تعطيل الاقتصاد واحداث شلل عام في القطاع. 

ووفق وسائل الاعلام الإسرائيلية فإن رئيس الهستدروت "سيدلي بتصريح دراماتيكي" خلال المؤتمر الصحافي، وأشارت إلى أنه قد يعلن عن تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي وانضمام الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية، رسميا، للاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء. وبحسب المصادر فإن رئيس الهستدروت اجتمع مساء الأحد مع كبار رجال الأعمال في إسرائيل.

وأضافت أن بار دافيد "تلقى بذهول نبأ إقالة غالانت".

وفي هذه الاثناء هناك فقدان للسيطرة في الشوارع في مدن الكيان حيث اغلق المتظاهرون شارع ايلون وكابلان و حدثت مصادمات وضرب وشجارات بين المتظاهرين واصحاب السيارات.

#الهستدروت

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