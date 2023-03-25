حماس تدين حرق القرآن الكريم في كوبنهاغن

غزة/سما/

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات؛ حرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية "كوبنهاغن"، معدةً الفعل استفزازاً لمشاعر المسلمين، ودعوة للكراهية، ولنشر ثقافة العنف والتطرّف.

ودعت الحركة في بيان الحكومة الدنماركية إلى التوقف عن السماح لمثل هذه الاستفزازات التي تشكّل بيئة للتطرف وانتهاك حرية العبادة والمعتقد المكفول في كل الشرائع والقوانين الدولية.

قام أنصار من مجموعة متطرفة تدعى "باتريوتس لايف" (Patriots Live بحرق القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدانماركية.

وقامت المجموعة ببث الاعتداء على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على منصة فيسبوك.

ورفع منفذو الاعتداء لافتات معادية للإسلام مرددين شعارات مسيئة للدين الإسلامي.