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الاحتلال يغتال مؤسس وقائد كتيبة طولكرم

الخميس 23 مارس 2023 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغتال مؤسس وقائد كتيبة طولكرم



رام الله / سما /

اغتالت قوة إسرائيلية خاصة، صباح الخميس، أمير أبو خديجة (25 عامًا)، بعد محاصرته داخل أحد المباني في عزبة شوفة في مدينة طولكرم.

وبحسب وزارة الصحة، فإن أبو خديجة وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصابًا برصاص في الرأس أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية.

وأبو خديجة مؤسس وقائد كتيبة طولكرم "الرد السريع" التي أسست منذ أشهر قليلة.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن أبو خديجة استشهد بعد أن خاض اشتباكًا مع القوة الإسرائيلية التي حاصرته.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من نفس المكان، ولم تعرف هويته.

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