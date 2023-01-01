بلديّة الاحتلال تسرّع بناء حيّ استيطانيّ يفصل القدس عن بيت لحم

القدس المحتلة/سما/

تسرّع بلدية الاحتلال في مدينة القدس، بناء حيّ استيطانيّ جنوب المدينة، تقع أجزاء كبيرة منه خلف "الخط الأخضر"، ويمنع التواصل الجغرافي بين المدينة المحتلة، وبيت لحم في الضفة الغربية.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") في تقرير نشرته مساء الأربعاء.

وأوضح التقرير أن بلدية الاحتلال في المدينة، تسرّع البناء في الحيّ الاستيطاني الجديد، مشيرا إلى أن لذلك "أهمية سياسية كبيرة، لأنها تتعارض مع التواصل (الجغرافي) بين القدس الشرقية وبيت لحم، وتمنع في الواقع تواصُلا (جغرافيا) في دولة فلسطينية مستقبلية".

وأشار التقرير إلى أن الحي الاستيطاني الجديد، سيضمّ أكثر من ألف و200 وحدة سكنيّة. وسيربط بين مستوطنة "غفعات هاماتوس" قرب بيت صفافا، و"هار حوما" بجبل أبو غنيم.

ووفقا لإحصاءات حركة "السلام الآن"، فإنه يوجد نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية، بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.