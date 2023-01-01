قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشقيقان خالد، ومؤمن الطويل (أشقاء الأسير أسامة الطويل)، وابن خالهم الشاب عمرو فطوم، بعد اقتحام منازلهم في نابلس التي شهدت اشتباكات مسلحة بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال.

فيما اعتقل من اليامون غرب جنين، علي الجعبري، مجد فريحات، أحمد أبو الهيجا.

وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اعتقل أحمد كتانة، جمال العيسة، زيد الصدوق.

واعتقل المحرر قسام حلبية من أبو ديس شرقي القدس، وأمير الكسواني من عناتا.

بينما اعتقل الشاب محمود شوخة من البيرة.