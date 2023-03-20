المالكي يجتمع مع وزير خارجية زيمبابوي

رام الله /سما/

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية بالوكالة في جمهورية زيمبابوي، وزير التعليم العالي والجامعي والعلوم وتطوير التكنولوجيا، امون موريويرا.

وجاء الاجتماع على عشاء عمل بدعوة من الوزير موريويرا، على شرف الوزير المالكي والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية زيمبابوي.

وأكّد المالكي، خلال الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين في حكومة زيمبابوي، اعتزاز دولة فلسطين بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد على جاهزية دولة فلسطين لإيفاد فرق الخبرات الفلسطينية التنموية لتلبية احتياجات جمهورية زيمبابوي في مجالات مختلفة، بما فيها الزراعة والصحة والإعلام والتعليم والتعاون ما بين الجامعات، من خلال برامج الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، بما يقود إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم بحث سُبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد المالكي بدور جمهورية زيمبابوي في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الاستعماري ودعم مساعيه لدحض نظام الفصل العنصري وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية بالوكالة، أن نضال الشعب الفلسطيني هو نضال شعب زيمبابوي، وشكر مساعي دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس، في دعم جمهورية زيمبابوي بمختلف المجالات التنموية، بما يُمكّنها من تنفيذ خططها التنموية.

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