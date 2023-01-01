  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"سناب شات" تُعزز حماية الأطفال

الإثنين 20 مارس 2023 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سناب شات" تُعزز حماية الأطفال



وكالات / سما /

أعلن القائمون على تطبيقات Snapchat أنهم أدخلوا على تلك التطبيقات ميزات جديدة من شأنها تعزيز حماية المستخدمين الصغار والمراهقين من المحتوى غير المرغوب فيه.

وكانت Snapchat قد أعلنت في مايو الماضي عن إطلاق خدمات Family Center التي تساعد على تشديد الرقابة الأبوية على المحتوى الذي يشاهده أطفالهم عبر التطبيق، وتعزيز خصوصية حسابات المراهقين.

واليوم أضافت الشبكة أدوات جديدة لتلك الميزات لتعزيز عملها.

وتبعًا للقائمين على الشبكة فإن الأدوات الجديدة صممت لمنع وصول "المحتوى الحساس والموحي" إلى المستخدمين غير البالغين عبر القصص أو موجز Spotlight في التطبيق.

وبمساعدة الإعدادات الجديدة سيتمكن الآباء من تقييد وصول المحتوى غير المرغوب به لأبنائهم.

وقالت Snapchat حول الأمر: "صممت منصتنا وسياساتنا لمنع انتشار المحتوى غير المرخص به، ونعمل استباقيا على مراجعة المحتوى الذي يُعرض للجمهور من صناع المحتوى ومستخدمي سناب شات قبل أن يصبح مؤهلا للوصول إلى القصص أو Spotlight".

وأشار الخبراء في Snapchat إلى أنهم أطلقوا إرشادات خاصة من شأنها مساعدة المستخدمين على استعمال الميزات الجديدة.

#تطبيقات #سناب شات #الأطفال #المستخدمين #المراهقين #المحتوى

الأكثر قراءة اليوم

أنباء عن انسحاب الوفد الإسرائيلي بشكل مفاجئ من قمة شرخ الشيخ

لأول مرة منذ الأزمة القضائية .. سعر صرف الدولار يسجل رقما قياسيا ويتجاوز هذا الحاجز ..

نتنياهو: حكومتي تواجه 3 صراعات..

الشيخ عزام من الثغور المتقدمة لسرايا القدس شرقي غزة: هذه الأيادي تصون كرامة الأمة كلها

للمرة الاولى .. بايدن خلال مكالمة هاتفية يعرب لنتنياهو عن قلقه من التالي ..

أسعار صرف العملات

مستشار إعلامي لعضو كنيست: "امحوا حوارة الآن دون اعتذار ودون تردد"

الأخبار الرئيسية

وزراء إسرائيليون: تفاهمات شرم الشيخ غايتها "إعلامية" وهذا ما قاله نتنياهو خلف الكواليس ..

20230320094529

بن غفير يلعب بالنار .. مخاوف فلسطينية ودولية من تصعيد إسرائيلي خلال رمضان

30 رصاصة وطعنات... الكشف عن تفاصيل جديدة في اغتيال قائد بالجهاد الإسلامي في سوريا

الشيخ يتحدث عن مفاوضات شرم الشيخ : كانت صعبة

صحيفة تكشف كواليس اجتماع شرم الشيخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية