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نتنياهو يلمح لمسؤولية إسرائيل خلف اغتيال مهندس بالجهاد الإسلامي في دمشق وهذا ما قاله ..

الأحد 19 مارس 2023 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلمح لمسؤولية إسرائيل خلف اغتيال مهندس بالجهاد الإسلامي في دمشق وهذا ما قاله ..



القدس المحتلة / سما /

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى مسؤولية قوات أمن حكومته بالوقوف خلف عملية اغتيال المهندس في الجهاد الإسلامي علي الأسود بريف دمشق صباح اليوم.

وقال نتنياهو في تصريحات بمستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، كما ورد في قناة ريشت كان العبرية، "نحن نصل إلى الإرهابيين، ومهندسي الإرهابيين في كل مكان، وأينما كانوا". وفق تعبيره.

وأضاف: "قواتنا تعمل على مدار الساعة لتصفية الحسابات مع الإرهابيين وإحباط البنى التحتية، وتم مؤخرًا القضاء على العشرات منهم، وكثير منهم تم القبض عليهم". وفق قوله.

وتابع: "كل من يحاول إلحاق الأذى بـمواطني إسرائيل ستنزف رؤسهم .. نحن نصل إلى الإرهابيين ومهندسيهم في كل مكان". بحسب تعبيره.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت أن الأسود تم تصفيته في ريف دمشق، وأنه أحد مهندسيها، متهمةً الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف خلف العملية.

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