هل غيرت حكومة نتنياهو سياستها في الرد على إطلاق الصواريخ من غزة؟!

القدس المحتلة / سما /

قال موقع واي نت العبري، صباح الأحد، إن حكومة بنيامين نتنياهو الحالية تمارس سياسة مختلفة عن تلك التي مارستها الحكومة السابقة تجاه إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وبحسب الموقع العبري، فإن هذه هي المرة الثانية في غضون شهر ونصف التي لا ترد حكومة نتنياهو على إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أنه في آخر مرة لم يرد فيها الجيش الإسرائيلي على ذلك، قال ناطق باسم الجيش إن الظروف لم تسمح بذلك، وسيتم الرد في الوقت المناسب.

وفي العامين الأخيرين تم تشديد سياسة الرد على إطلاق الصواريخ من غزة، وكان يتم الرد على إطلاق أي صواريخ حتى لو تم اعتراضها، إلا أن حكومة نتنياهو الجديدة يبدو تنتهج نهجًا جديدًا.

ولم يستبعد الموقع العبري أن يكون ذلك مرتبطًا بقمة شرم الشيخ التي ستعقد اليوم لمحاولة إحلال الهدوء مع حلول شهر رمضان المبارك.