مصر تستضيف اليوم اجتماعًا خماسيًا لمحاولة إحلال الهدوء مع حلول شهر رمضان

رام الله / سما /

تستضيف مصر، اليوم الأحد، اجتماعًا خماسيًا في شرم الشيخ، لبحث إحلال الهدوء في الأراضي الفلسطينية مع حلول شهر رمضان المبارك.

وستشارك السلطة الفلسطينية بوفد يترأسه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، فيما ستشارك الحكومة الإسرائيلية بوفد يرأسه رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

كما ستشارك جهات ممثلة عن مصر والأردن والولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع تتويجًا لاجتماع عقد في السادس والعشرين من الشهر الماضي في العقبة الأردنية.

وقالت الخارجية المصرية، إن اجتماع شرم الشيخ يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام.

وعبرت فصائل فلسطينية عن إدانتها ورفضها لمشاركة السلطة في الاجتماع خاصة مع استمرار جرائم الاحتلال ومجازره بحق الفلسطينيين.