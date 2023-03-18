  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر تستضيف اليوم اجتماعًا خماسيًا لمحاولة إحلال الهدوء مع حلول شهر رمضان

الأحد 19 مارس 2023 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تستضيف اليوم اجتماعًا خماسيًا لمحاولة إحلال الهدوء مع حلول شهر رمضان



رام الله / سما /

تستضيف مصر، اليوم الأحد، اجتماعًا خماسيًا في شرم الشيخ، لبحث إحلال الهدوء في الأراضي الفلسطينية مع حلول شهر رمضان المبارك.

وستشارك السلطة الفلسطينية بوفد يترأسه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، فيما ستشارك الحكومة الإسرائيلية بوفد يرأسه رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

كما ستشارك جهات ممثلة عن مصر والأردن والولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع تتويجًا لاجتماع عقد في السادس والعشرين من الشهر الماضي في العقبة الأردنية.

وقالت الخارجية المصرية، إن اجتماع شرم الشيخ يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام.

وعبرت فصائل فلسطينية عن إدانتها ورفضها لمشاركة السلطة في الاجتماع خاصة مع استمرار جرائم الاحتلال ومجازره بحق الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

مصرع مواطن بصعقة كهربائية في غزة

صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة

عقب قرار المحكمة الجنائية بحق بوتين..ضاحي خلفان يغرد بفيديو لوزيرة أمريكية بتصريح صادم

رئيس صربيا يحذر : العالم يقترب من حافة حرب عالمية ثالثة

فيديو لجنود أوكرانيين يحرقون نسخة من القرآن.. وكييف ترد: ملفق

اختطاف إسرائيلي في كولومبيا

ترامب: سيتم اعتقالي الثلاثاء المقبل!

الأخبار الرئيسية

sheikh-730x438

ما موقف قيادات "فتح" من مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ؟

photo_2023-03-18_20-49-55

تحت عنوان "إبراهيم أسد نابلس".. "طهران تايمز" تختار الشهيد النابلسي رجل العام

غانتس: الحرب الأهلية على الأبواب

هل سيتم الرد على صاروخ غزة؟

للأسبوع الحادي عشر .. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية