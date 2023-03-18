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العداء علام العمور يحرز برونزية أندية غرب آسيا للشباب

السبت 18 مارس 2023 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
العداء علام العمور يحرز برونزية أندية غرب آسيا للشباب



الدوحة/سما/

توج العداء علام العمور ببرونزية بطولة أندية غرب آسيا لألعاب القوى لفئة الشباب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وحصل العمور على برونزية منافسات 3 آلاف متر، في البطولة التي تقام بنسختها الأولى، والتي تشهد مشاركة 250 رياضياً من 12 نادياً من اتحادات غرب آسيا.

وهنأ رئيس الاتحاد مازن الخطيب، اللاعب العمور على الإنجاز النوعي الذي حققه في البطولة التي تشمل لاعبين متميزين من الوفود المشاركة.

بدوره، أوضح رئيس الاتحاد الآسيوي للألعاب القوى دحلان الحمد، أن هدف هذه البطولة هو تنشيط اللعبة بين اتحادات غرب القارة إلى جانب مختلف البطولات التي تشمل كافة الفئات.

بدوره، أشار محمد الفضالة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، إلى أن هذه باكورة بطولات الأندية للشباب، متمنياً التوفيق لكافة المشاركين.

#علاء العمور

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