رونالدو ضيفا على رامز جلال في برنامج المقالب خلال شهر رمضان

وكالات / سما /

أعلن الفنان المصري رامز جلال أن برنامجه في رمضان 2023 سيحمل عنوان “رامز نيفر إند”، حيث يبث بعد آذان المغرب مباشرة على فضائية MBC مصر، طوال شهر رمضان الكريم.

يستضيف رامز جلال في برنامجه عدد من الشخصيات الفنية والرياضية والإعلامية.

أسدلت وسائل إعلام مصرية الستار على قائمة ضيوف برنامج رامز جلال 2023 وتشمل:

– النجم العالمي كريستيانو رونالدو

– الفنانة المصرية ياسمين صبري

– لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر

– الإعلامية المصرية ياسمين عز

– الفنانة المصرية نسرين أمين

– مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا

– لاعب النادي الأهلي المصري محمود عبد المنعم كهربا

– لاعب نادي الزمالك مصطفى شلبي

– الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين