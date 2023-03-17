وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الجزائري تعزيز التعاون بين البلدين

الجزائر/سما/

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة مع نظيرها الجزائري عبد الحق سايحي، سبل تعزيز الدعم والتعاون المشترك بين البلدين، خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماعات الدورة الـ 58 لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي عقدت في الجزائر، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية فايز أبو عيطة والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة كمال الشخرة.

وأطلعت الوزيرة الكيلة نظيرها الجزائري على الواقع الصحي الفلسطيني من حيث مجريات الحالة الصحية الفلسطينية واستراتيجية العمل والتطوير والاحتياجات الصحية وأبرز التحديات.

وأشادت وزيرة الصحة بالجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر في تنظيم الدورة الـ 58 لمجلس وزراء الصحة العرب، وعلى الدعم الذي توليه الجزائر لفلسطين في مختلف المجالات، كما أثنت على الموافقة على مشروع الوكالة العربية للتنمية الصحية الذي اقترحته الجزائر خلال أعمال الدورة.

بدوره، أكد وزير الصحة الجزائري عمق ومتانة العلاقة بين البلدين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها فلسطين في تطوير المنظومة الصحية الفلسطينية، كما أكد على تعزيز التعاون والدعم بين البلدين.

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