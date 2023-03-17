  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الجزائري تعزيز التعاون بين البلدين

الجمعة 17 مارس 2023 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الجزائري تعزيز التعاون بين البلدين



الجزائر/سما/

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة مع نظيرها الجزائري عبد الحق سايحي، سبل تعزيز الدعم والتعاون المشترك بين البلدين، خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماعات الدورة الـ 58 لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي عقدت في الجزائر، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية فايز أبو عيطة والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة كمال الشخرة.

وأطلعت الوزيرة الكيلة نظيرها الجزائري على الواقع الصحي الفلسطيني من حيث مجريات الحالة الصحية الفلسطينية واستراتيجية العمل والتطوير والاحتياجات الصحية وأبرز التحديات.

وأشادت وزيرة الصحة بالجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر في تنظيم الدورة الـ 58 لمجلس وزراء الصحة العرب، وعلى الدعم الذي توليه الجزائر لفلسطين في مختلف المجالات، كما أثنت على الموافقة على مشروع الوكالة العربية للتنمية الصحية الذي اقترحته الجزائر خلال أعمال الدورة.

بدوره، أكد وزير الصحة الجزائري عمق ومتانة العلاقة بين البلدين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها فلسطين في تطوير المنظومة الصحية الفلسطينية، كما أكد على تعزيز التعاون والدعم بين البلدين.

ــ

#مي الكيلة

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

سخرية واسعة في "إسرائيل" من سموتريتش بعد زيارته واشنطن (فيديو)

مخاوف إسرائيلية من التقارب بين مصر وإيران.. والسعودية تكتشف خيانة أمريكية للقاهرة

جيش الاحتلال : تم تصفية عناصر خطرة من الجهاد الاسلامي في جنين

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

هل تنجح "وثيقة جنين" بما فشلت به لقاءات المصالحة؟

الجنائية الدولية تصدر مذكرة لـ"اعتقال بوتين".. وموسكو ترد

الأخبار الرئيسية

photo_2023-03-17_18-26-59

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب رام الله

download-79

مخاوف إسرائيلية من التقارب بين مصر وإيران.. والسعودية تكتشف خيانة أمريكية للقاهرة

صحيفة عبرية: ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين يزيد عمليات المقاومة

تراشق إعلامي حاد بين فتح وحماس بعد تصريحات هنية في الجزائر

أبو مرزوق: خيارنا ومصلحتنا تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية