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فيديو.. نابولي يسحق فرانكفورت ويصل ربع نهائي دوري الأبطال

الخميس 16 مارس 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نابولي يسحق فرانكفورت ويصل ربع نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

واصل فريق نابولي الإيطالي مستوياته الرائعة مؤخراً ونجح في الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وانتهى لقاء الإياب على أرض ملعب دييجو مارادونا بفوز نابولي 3- 0، وذلك بعد أن كان الذهاب قد انتهى لصالحهم أيضاً بنتيجة 2- 0.

وكان التهديف في مُباراة العودة على أرض نابولي قد بدأ عن طريق النجم النيجيري فيكتور أوسيمين بعد لعبة رأسية مُتقنة في الدقيقة 45+2.

وجاء الهدف بعد لعبة عرضية من ماتيو بوليتانو لتجد رأس أوسيمين الذي أسكنها شباك كيفين تراب بطريقةٍ مُبهرة.

وسجل أوسيمين الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 بعد جملة فنية رائعة وصلت فيها الكرة لماتيو بوليتانو الذي لعبها بينية رائعة للظهير جيوفاني دي لورينزو الذي أرسل الكرة بدوره بعرضية أرضية لأوسيمين فأسكنها الشباك بمهارة كبيرة.

وأكمل نابولي الثلاثية على أرضه بهدفٍ سجله النجم البولندي بيوتر زيلينسكي من ركلة جزاء حاول كيفين تراب إبعادها عن شباكه دون جدوى.

وكانت ثنائية نابولي على أرض فرانكفورت في جولة الذهاب لدور ثمن النهائي يوم 21 فبراير الماضي قد سجلها كل من أوسيمين وجيوفاني دي لورينزو.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها نابولي لربع نهائي المُسابقة الأوروبية الأهم على مستوى الأندية.

#نابولي #فرانكفورت #دوري أبطال أوروبا

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