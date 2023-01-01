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(4) أندية تجدد عقود المدربين للموسم القادم

الأربعاء 15 مارس 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
(4) أندية تجدد عقود المدربين للموسم القادم



غزة / سما /

أعلن عدد من الأندية في غزة تجديد عقود الأجهزة الفنية والاستمرار في الإدارة الفنية التي ستقود التجهيز والتحضير للموسم القادم.

وجدد بطل الدوري خدمات رفح الثقة بالجهاز الفني بقيادة المدرب إسلام أبو عريضة الذي أضاف مجداً سابعاً للخدمات، وثالثاً له على مستوى الدوري، وخامساً على مستوى الألقاب الرسمية.

وأعلن اتحاد بيت حانون عن رفض استقالة محمد العماوي واستمراره مدرباً للفريق بعد تأكيد بقاء الفريق في الدوري الممتاز الموسم القادم.

وكشف نادي الشاطئ عن تجديد الثقة بالمدرب عماد هاشم للاستمرار في قيادة الفريق بعد الصعود والعودة للدرجة الممتازة.

ورغم أن الحظ لم يحالف نادي نماء بالصعود التاريخي للدوري الممتاز إلا أنه جدد الثقة بالمدرب بسام أبو الصادق لقيادة الفريق في الموسم القادم.

#أندية #عقود #لاعبين

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