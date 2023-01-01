نائب أركان القسام يوجه رسائل لقيادة الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

غزة/ سما /

قال مروان عيسى نائب محمد الضيف، القائد العام للمقاومة وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن المقاومة ستدافع عن شعبها بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر.

وأشار عيسى وهو الذي انتخب كعضو في المكتب السياسي لحركة "حماس" في آخر دورة انتخابية، إلى أن " إتاحة الفرص للمقاومة في الضفة لا يعني تركها، ولا يعني بقاء غزة صامتة، وسندافع عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر". كما قال.

وأضاف في مقابلة مع فضائية الأقصى التابعة لحركة "حماس": "نتيح المجال ونعطي الفرص للمقاومة في الضفة الغربية والقدس، لأنها ساحات الفعل والتأثير الاستراتيجي في المرحلة الحالية".

وتابع: "الروح الاستشهادية لأهلنا في الضفة غير مسبوقة وأهلنا ومقاومتنا في الضفة بألف خير على مستوى الوعي بصوابية مشروع المقاومة والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال".

وأكد على ضرورة إشعال العمل المقاوم في جميع ساحات فلسطين ودعمها مادياً، ومعنوياً وإعلامياً وهذا لا يعني تركها وحدها.

وشدد على أن أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحول المنطقة إلى زلزال.

وقال: "انتهى المشروع السياسي في الضفة والعدو أنهى أوسلو والأيام القادمة حبلى بالأحداث".

وأشار إلى استمرار مراكمة القوة وبناء استراتيجية المقاومة التي توصلنا إلى التحرير والدفاع عن شعبنا في كل فرصة تستوجب التدخل المباشر. كما قال.