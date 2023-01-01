  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل ترفض تقديم تسهيلات للفلسطينيين خلال رمضان

الأربعاء 15 مارس 2023 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترفض تقديم تسهيلات للفلسطينيين خلال رمضان



القدس المحتلة / سما /

 كشفت وسائل إعلام عبرية ، أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية يرفضون تقديم التسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.

وألمح مسؤولون أمنيون في إسرائيل، وفقا لـ"واللا، إلى أن جهات في الحكومة الإسرائيلية تعارض التسهيلات حاليا، وترفض الحسم وأنها بذلك تصعد التوتر الأمني في الضفة الغربية خاصة وفي المنطقة كلها عامة، وبالإمكان رؤية ذلك في الشبكات الاجتماعية.

في حين حذر ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلة من أن "فترة عنيفة ستستهدف كلا الجانبين وليس الفلسطينيين فقط، وتزايد هدم البيوت يصعد غضب المقدسيين واحتمالات عمليات مسلحة ومحاولات دول عربية للتهدئة فشلت".

وقال ضباط مسؤولون في الجيش الإسرائيلي خلال مداولات بمشاركة المستوى السياسي إن الأجواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 "خطيرة جدا وقابلة للاشتعال" عشية شهر رمضان الذي يحل بعد نحو عشرة أيام، بحسب ما أورد موقع "واللا" الإلكتروني.

ونقل "واللا" عن الضباط قولهم للمستوى السياسي إن "انعدام اليقين وتصعيد الضغوط" في الضفة الغربية من شأنها أن "تستدرج أجزاء أخرى هادئة في المنطقة، مثل الخليل، إلى حالة تصعيد". وأضافوا أنه "نستعد لعمليات مسلحة قاسية" في الضفة وأنها ستخرج منها إلى "الجبهة الداخلية الإسرائيلية. والوضع خطير جدا".

وفيما يسبب إرهاب المستوطنين تصعيد التوتر الأمني، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي "بحسم قضية التسهيلات ونظام حركة الفلسطينيين" في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، "والسماح لطبقة الشبان بالمشاركة في الصلاة من أجل منع ترام إحباط وعنف". وفق الموقع.

وأضافوا أن محاولات تجنيد دول في المنطقة، مثل الأردن، من أجل منع مواجهات وعمليات مسلحة فلسطينية وممارسة ضغوط على الفلسطينيين في كافة القضية المرتبطة بالقدس، قد فشلت.

وقال المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إن الانتقادات الدولية، وخاصة من جانب الولايات المتحدة، في أعقاب هجوم المستوطنين على بلدة حوارة وإحراق عشرات البيوت ومئات السيارات فيها وإصابة عشرات من مواطنيها، قبل أسبوعين، وتصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأنه "يجب محو حوارة من الوجود" تشكل، على حد زعمهم، دعما للسلطة الفلسطينية وجهات متطرفة في المجتمع الفلسطيني كي تغذي الأجواء.

الأكثر قراءة اليوم

قد يلامس اربعة شواكل .. الدولار واليورو يواصلان الصعود

" 10 آلاف ساعة طيران".. تحركات لمقاتلات رافال المصرية تثير رعب "إسرائيل"

مشاورات أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى تبحث حدث أمني محظور نشره

برقية دبلوماسية من السفارة الإسرائيلية في باريس تحذر من الآتي ..

ضبط شبكة تزوير عملات معدنية في غزة (صور)

لهذا السبب.. نتنياهو يأمر وزراء حكومته بالامتناع عن لقاء المسؤولين الأمريكيين

إعلام إسرائيلي: نصر الله يقرأنا بصورة صحيحة.. وآيزنكوت: نعيش أياما هي الأصعب منذ حرب 6 أكتوبر

الأخبار الرئيسية

BvWsh

نائب أركان القسام يوجه رسائل لقيادة الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

20230314080333

هوس إسرائيلي من عملية التفجير في مجدو: رسائل تهديد ونخبة أمنية منذ 24 ساعة في "الكرياه"

الدعليس لأهل الطفل مراد الحوراني: الحكومة بغزة جاهزة بكل ما تملك ولأبعد الحدود لعلاجه

لهذا السبب.. نتنياهو يأمر وزراء حكومته بالامتناع عن لقاء المسؤولين الأمريكيين

قمة فلسطينية -إسرائيلية خلال أيام في شرم الشيخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية