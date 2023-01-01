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لهذا السبب.. نتنياهو يأمر وزراء حكومته بالامتناع عن لقاء المسؤولين الأمريكيين

الثلاثاء 14 مارس 2023 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. نتنياهو يأمر وزراء حكومته بالامتناع عن لقاء المسؤولين الأمريكيين



القدس المحتلة/سما/

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تعليماته لكافة وزراء حكومته بالامتناع عن عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين.


وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "نتنياهو أمر وزراءه بالامتناع عن عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين إلى أن يوجه له البيت الأبيض دعوة رسمية لزيارة واشنطن، والاجتماع بالرئيس جو بايدن"، دون أن تفصح عن المزيد من التفاصيل.


وأشارت القناة إلى أن "القلق يساور بنيامين نتنياهو من عدم توجيه البيت الأبيض دعوة له لزيارة واشنطن وقد مضى على حكومته قرابة ثلاثة أشهر".


وبحسب القناة فقد قال "نتنياهو لوزرائه بأن لا يلتقوا أي مسؤول أمريكي حتى لو تواجدوا في الولايات المتحدة، وذلك إلى حين تلقيه دعوة رسمية للقاء بايدن".

#نتنياهو

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