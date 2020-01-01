قصة مسلسل "علاقة مشروعة" قبل عرضه في رمضان

وكالات / سما /

قبل أيام من انطلاق الماراثون الرمضاني المقبل، يبحث قطاع كبير من الجمهور عن قصة مسلسل علاقة مشروعة الذي ينافس به النجم ياسر جلال في رمضان، إذ يعرض المسلسل عبر قناتى الحياة وdmc، بالتزامن، بالإضافة إلى منصة watch it الإلكترونية، وهو عمل مكون من 15 حلقة.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

ويقوم ببطولة مسلسل علاقة مشروعة برفقة ياسر جلال كل من: مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

يذكر أن "علاقة مشروعة" يجمع ياسر جلال ومى عمر مجددًا فى الدراما بعدما قدما سويًا مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عام، وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج فى نهاية الأحداث.

وقدم ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3" فى شهر ومضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي وعدد كبير من الفنانين.