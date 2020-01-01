  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

قصة مسلسل "علاقة مشروعة" قبل عرضه في رمضان

الثلاثاء 14 مارس 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصة مسلسل "علاقة مشروعة" قبل عرضه في رمضان



وكالات / سما /

قبل أيام من انطلاق الماراثون الرمضاني المقبل، يبحث قطاع كبير من الجمهور عن قصة مسلسل علاقة مشروعة الذي ينافس به النجم ياسر جلال في رمضان، إذ يعرض المسلسل عبر قناتى الحياة وdmc، بالتزامن، بالإضافة إلى منصة watch it الإلكترونية، وهو عمل مكون من 15 حلقة.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

ويقوم ببطولة مسلسل علاقة مشروعة برفقة ياسر جلال كل من: مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

يذكر أن "علاقة مشروعة" يجمع ياسر جلال ومى عمر مجددًا فى الدراما بعدما قدما سويًا مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عام، وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج فى نهاية الأحداث.

وقدم ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3" فى شهر ومضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي وعدد كبير من الفنانين.

#رمضان #مسلسل #علاقة مشروعة #الماراثون

الأكثر قراءة اليوم

" 10 آلاف ساعة طيران".. تحركات لمقاتلات رافال المصرية تثير رعب "إسرائيل"

مشاورات أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى تبحث حدث أمني محظور نشره

لهذا السبب.. نتنياهو يأمر وزراء حكومته بالامتناع عن لقاء المسؤولين الأمريكيين

ضبط شبكة تزوير عملات معدنية في غزة (صور)

الكشف عن محتوى رسالة حملها قاسم سليماني قبل مقتله في العراق

إعلام إسرائيلي: نصر الله يقرأنا بصورة صحيحة.. وآيزنكوت: نعيش أياما هي الأصعب منذ حرب 6 أكتوبر

ماذا يريد نتنياهو من رحلته إلى أوروبا؟.. يديعوت: عقبتين كبيرتين تواجه رئيس الحكومة

الأخبار الرئيسية

مقاومة

العاروري يقود جبهة من لبنان.. تقديرات استخباراتية إسرائيلية: شهر رمضان سيكون الأكثر تفجرًا

الكشف عن موعد صرف المنحةالقطرية للاسر المتعففة بغزة

BvWsh

نائب أركان القسام يوجه رسائل لقيادة الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

إسرائيل ترفض تقديم تسهيلات للفلسطينيين خلال رمضان

20230314080333

هوس إسرائيلي من عملية التفجير في مجدو: رسائل تهديد ونخبة أمنية منذ 24 ساعة في "الكرياه"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية