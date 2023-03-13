التصويت على مشروع قانون "درعي 2" في اللجنة الخاصة الأربعاء

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون "درعي 2" للقراءة الأولى في اللجنة الخاصة يوم الأربعاء ، والاثنين المقبل سيتم التصويت عليه في الكنيست بكامل هيئتها.

وبحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست من حزب شاس موشيه أربيل بدعم من أعضاء الائتلاف ، فإن المحكمة بشكل عام ، والمحكمة العليا بشكل خاص ، لن تتمكن من توجيه انتقادات قضائية أو التدخل بخصوص تعيين الوزراء وهويتهم.

جوهر الاقتراح حسب صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية هو الادعاء بأن تعيين الوزراء فقط من قبل رئيس الوزراء وبموافقة الكنيست ، وكذلك قرار عزلهم من مناصبهم ، وبالتالي فإن تدخل المحكمة في الأمر يعتبر انتهاكاً لإرادة الناخب.